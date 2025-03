La polizia di Cagliari ha tratto in arresto due uomini di 50 e 45 anni per furto aggravato in concorso, avvenuto la scorsa notte all’interno di una tabaccheria di Quartu Sant’Elena.

Nella notte di venerdì scorso gli Agenti hanno ricevuto una segnalazione dall’allarme anti-intrusione di un bar-tabacchi in via Marconi. Mentre i poliziotti stavano raggiungendo l’esercizio commerciale, hanno notato uno scooter con due persone procedere a forte velocità. Sospettando che potessero essere i presunti autori del furto, i poliziotti si sono posti all’inseguimento. I due, notata la volante, hanno accelerato l’andatura e dopo aver percorso numerose vie, anche in contromano, hanno fermato la loro corsa quando, alla vista di una pattuglia dell’Arma dei Carabinieri, il conducente ha perso autonomamente il controllo dello scooter cadendo a terra. Nonostante la caduta i due si sono separati e hanno continuato la fuga a piedi per poi essere entrambi raggiunti e bloccati.

Durante la fuga il passeggero, che stringeva a sé un sacco di plastica, ha perso diverse confezioni di sigarette.

Dopo aver bloccato i due fuggitivi, gli agenti hanno svolto un controllo presso l’esercizio commerciale dove hanno accertato, visionando le immagini del sistema di videosorveglianza, il momento in cui è stata effettuata la spaccata di una vetrata con un piccone, ritrovato nelle immediate vicinanze e, successivamente, il furto di confezioni di tabacco, pacchetti di sigarette e cartine. La refurtiva recuperata è stata riconsegnata ai legittimi proprietari in sede di denuncia.

I due uomini sono stati tratti in arresto e a seguito dell’udienza, il G.I.P. ha convalidato per entrambi l’arresto con l’applicazione della misura dell’obbligo di dimora nel comune di residenza con il divieto di allontanarsi nelle ore notturne.