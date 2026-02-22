La vicenda ha avuto inizio a Quartu la sera del 13 febbraio scorso, intorno alle 20:30, quando si è verificato un incidente stradale lungo una via del centro cittadino. In quell’occasione, il conducente del veicolo ritenuto responsabile del sinistro si è allontanato frettolosamente dal luogo dell’impatto, facendo perdere le proprie tracce e omettendo di fermarsi per prestare la dovuta assistenza.

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia hanno avviato immediatamente le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e risalire all’identità della persona fuggita. L’accurata e meticolosa analisi delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, unita alla testimonianza di alcune persone che avevano assistito alla scena, ha permesso ai militari di raccogliere elementi determinanti e di stringere rapidamente il cerchio.

Così, nella mattinata odierna, gli accertamenti si sono conclusi con l’identificazione della presunta responsabile: si tratta di una giovane donna di 25 anni, residente nell’ambito della città metropolitana. A fronte degli elementi raccolti, la ragazza è stata denunciata.