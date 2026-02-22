Il pericolo reale è anche per automobilisti e ciclisti, tante le macchine che sfrecciano a forte velocità.

È stata una ciclista a notare gli animali, si è fermata e ha visto un cagnolone bianco fermo e sdraiato sull’amico morto sicuramente da ore. È molto docile, si è fatto accarezzare ma non si vuole allontanare dal corpo del cane deceduto.

“Sicuramente erano insieme”. La donna ha già allertato le forze dell’ordine per segnalare l’accaduto ed evidenziare la situazione di pericolo per il cane ancora vivo e le persone che transitano sulla strada. Il cane ha il collare, questa è la posizione esatta del luogo dell’incidente.

https://maps.app.goo.gl/8awGNFaFhK6WBXCT6?g_st=aw