Quartu, sbanda con l’auto e finisce nel canneto delle saline: una donna ferita

Stava viaggiando verso Cagliari quando, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo del volante ed è finita nel canneto che delimita le saline di Quartu, in viale Poetto, semi ribaltandosi. Protagonista del brutto incidente una donna, fortunatamente non in gravi condizioni. Gli altri automobilisti hanno subito dato l’allarme: sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, un’ambulanza del 118 e anche la polizia.

Ferite lievi per la guidatrice, cosciente anche dopo lo schianto: non ha riportato traumi importanti.