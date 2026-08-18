Momenti di paura in un parcheggio di Piombino, in provincia di Livorno. Un ragazzo di 22 anni ha litigato animatamente con la sua fidanzata, tanto da danneggiarle anche la vettura. A quel punto la giovane ha chiesto aiuto al padre che, arrivato sul posto, ha cercato di sedare la discussione. Ma il 22enne ha aggredito con lui tirando fuori un coltello e colpendolo all’addome, al torace e all’inguine.

Il giovane è stato rintracciato poco dalle forze dell’ordine e si trova attualmente in carcere con l’accusa di tentato omicidio.