Quartu, operazione sicurezza nelle scuole: “200mila euro per mettere sanificatori d’aria in tutti gli istituti”

Più sicurezza contro il Covid nelle scuole e anche nel palazzo del Comune, denari per nuovi giochi nei parchi, soldi per riscaldare a dovere l’hub vaccinale, fondi sicuri anche per il piano di Is Arenas e per una mappatura, da far svolgere agli esperti dell’Orto botanico di Cagliari, di tutte le essenze arboree presenti in città. Ecco, in sintesi, la variazione di bilancio approvata dal Consiglio comunale di Quartu Sant’Elena: ok dalla maggioranza, astensione dall’opposizione per la manovra economica portata e presentata in aula dal vicesindaco Tore Sanna. Sul capitolo scuole, il numero due del Comune ha spiegato che “si tratta di una nuova attrezzatura brevettata dalla Beghelli per la sanificazione e la sterilizzazione dell’aria, per cui stiamo prevedendo l’acquisto di queste macchine per le scuole e per il Comune. Il quindici ottobre i dipendenti in smart working devono tornare in servizio e alcune stanze sono state giudicate inagibili dal medico competente perché non si può garantire una sanificazione dell’aria e nelle scuole ogni ora si devono aprire le finestre, anche in inverno”. Tutto evitato grazie ai nuovi macchinari. Ok anche a un fondo “per qualsiasi emergenza” di 193mila euro sino al prossimo 31 dicembre.

Ok anche a settantamila euro “per il riscaldamento dell’hub, avevamo già sostenuto una spesa per la sua refrigerazione. Abbiamo questo accordo con l’Ats”, spiega Sanna, “noi abbiamo messo un locale funzionante e loro hanno provveduto a organizzare tutto ciò che serve sotto il profilo sanitario”. Svolta anche per i giochi, molti dei quali distrutti, nei parchi cittadini: “Ne acquisteremo di nuovi con centomila euro”. Dalle casse comunali usciranno poi “42mila euro per il ritiro dei rifiuti dalle case dove ci sono persone col Covid, 55mila per la manutenzione straordinaria di beni immobili comunali, 88mila per il piano gi aggiornamento di Is Arenas e trentamila euro per far fare agli esperti dell’Orto botanico dell’Università di Cagliari una mappatura di tutte le essenze arboree presenti nel territorio comunale”.