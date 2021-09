Cagliari, si va verso il ritorno alla normalità: chiude uno degli hub vaccinali della Fiera

Il virus arretra, le vaccinazioni procedono a ritmo spedito e, a Cagliari, si inizia a smantellare uno degli hub vaccinali aperti da mesi alla Fiera. Quello rosso, inaugurato ai primi di aprile in concomitanza con la visita in città del commissario straordinario dell’emergenza Covid Francesco Figliuolo, chiuderà i battenti il prossimo trenta settembre. Tra 48 ore, in altre parole, scompariranno siringhe, medici, infermieri e postazioni per ricevere la prima o la seconda dose del vaccino. Anche nel capoluogo la percentuale dei vaccinati ha superato il tetto del settanta per cento e c’è stata un’impennata da quando è partito il countdown verso il 15 ottobre, data dalla quale ci sarà l’obbligo del green pass per lavorare ovunque, nel settore pubblico e in quello privato. Con la chiusura di uno dei due hub fieristici, in parallelo ci sarà anche una diminuzione del totale delle inoculazioni giornaliere.

Il piano dell’Ats è quindi quello di tenere aperto solo l’hub inaugurato a marzo, sino a quando non sarà terminata la campagna di vaccinazione.