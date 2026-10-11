Terribile episodio di violenza a Belgioiso, in provincia di Pavia. Una ragazzo disabile di 33 anni è stato picchiato e insultato da un gruppo di 6 giovanissimi. La violenza, secondo quanto riferito oggi dalle forze dell’ordine in una nota, si è ripetuta addirittura per 3 volte nel corso della stessa serata. Come se non bastasse l’umiliazione già subita, il tutto è stato filmato e postato in rete.

I responsabili sono stati individuati e sono accusati di lesioni personali aggravate e omissione di soccorso, oltre che di diffamazione aggravata con trattamento illecito di dati personali e violazioni delle disposizioni per il contrasto del cyber bullismo. Atti gravissimi nei confronti di un ragazzo che non aveva la possibilità di difendersi e che ancora sta pagando le conseguenze delle violenze subite fisiche e psicologiche e si trova ricoverato in una comunità terapeutica.