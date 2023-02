Quartu, la nuova strada tra Pitz’e Serra e Quartello immersa nel verde: “Spazio per giochi e panchine”

Dai cespugli rinsecchiti e qualche discarica abusiva a piante e giochi per bambini con, anche, panchine. Tutto intorno alla nuova strada che collegherà Pitz’e Serra con il Quartello, finanziata dalla Regione con 600mila euro. C’è spazio, ovviamente, per la nuova corsia che unirà via Cecoslovacchia con via Italia, progetto atteso da più di Venticinque anni, ma anche per creare dei servizi utili alla cittadinanza. A suggerire gli interventi è il consigliere comunale Francesco Caredda. Il padre, Roberto, consigliere regionale con un lungo passato politico al Comune quartese, è riuscito a ottenere l’importante finanziamento, inserito ufficialmente nella Finanziaria.

“Un’idea può essere quella della creazione di aree verdi con passeggiate o un grande polmone verde, con panchine e giochi per bambini”, spiega Francesco Caredda. Idee e proposte che il consigliere è pronto a rendere ufficiali, “portandole all’attenzione della commissione Ambiente e Lavori pubblici, di cui sono vicepresidente, ed in Consiglio quando si parlerà dell’argomento”.