Mercato senza corrente, l’Enel: “Abbiamo risolto subito il guasto lavorando in condizioni difficili”. Ecco come l’Enel spiega il clamoroso guasto di stamattina, mentre l’amministrazione comunale si rammarica: “In merito alla interruzione di energia elettrica avvenuta di primo mattino al Mercato di San Benedetto a Cagliari. E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di bassa e media tensione, informa che “il guasto accidentale sulla cabina che alimenta il mercato, segnalato alle 7.20 circa, è stato riparato grazie ai nostri tecnici prontamente intervenuti seppure in condizioni difficili considerata la situazione generale e che dalle 9,05 gli operatori hanno potuto regolarmente lavorare. Siamo spiacenti per quanto accaduto e precisiamo che i lavori previsti per stasera sulla stessa cabina, regolarmente preannunciati tramite comunicazioni al mercato e volantinaggio, verranno comunque eseguiti alla chiusura del mercato al fine di apportare dei significativi miglioramenti alla qualità del servizio. Si chiarisce infine che i lavori svolti ieri riguardavano un’altra cabina elettrica per dei lavori propedeutici all’intervento previsto per stasera e che pertanto il Mercato fino al momento del guasto era regolarmente alimentato”, conclude la nota così l’Enel dopo una mattina di enorme tensione.

E poi c’è un’altra nota sulla vicenda, questa volta con i chiarimenti del Comune guidato dal sindaco Paolo Truzzu: “Il mercato civico di San Benedetto è stato interessato, questa mattina di sabato 4 febbraio, da un grave disservizio nell’alimentazione di energia elettrica che ha comportato nelle prime ore del mattino un forte disagio per gli operatori e per gli utenti, in una giornata come quella del sabato, che vede un gran numero di acquirenti fin dall’apertura.