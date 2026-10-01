Assemini rende omaggio alla grande scrittrice sarda Grazia Deledda: un viaggio tra letteratura, storia, poesia, cinema e musica per far rivivere l’attualità del suo messaggio e il suo profondo legame con la Sardegna.

Domani alle ore 18.00 presso il Teatro San Pietro – Piazza San Pietro, si terrà la serata speciale “Raccontiamo il Nobel – Ricordiamo Grazia Deledda”, un evento dedicato alla riscoperta della voce e dell’eredità della grande scrittrice sarda, Premio Nobel per la Letteratura nel 1926.

Tra gli ospiti della serata giornalisti e scrittori per parlare della scrittrice alla quale saranno dedicate letture poetiche. Verranno proietate inoltre alcune sequenze del film “Grazia” di Paola Columba.

“Un incontro per raccontare, ricordare e far rivivere Grazia Deledda, con parole, immagini e musica, restituendo al pubblico la forza di una donna che ha portato la Sardegna nel mondo”, dichiara l’organizzatrice.

L’iniziativa è, come sempre, autofinanziata e priva di patrocinio, nata dalla passione civile e culturale dal basso.

L’evento è organizzato e promosso da Rita Palmas, responsabile dello spazio culturale “Oltreuomo”. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti.