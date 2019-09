Quartu in lacrime per l’ultimo saluto a Matteo Fabbrocile: “Addio piccolo angelo”

Tante lacrime. E poi i palloncini bianchi, blu e celesti che hanno spiccato il volo verso il cielo mentre amici e parenti applaudivano commossi all’uscita del feretro. Centinaia di persone a Quartu nella parrocchia di Santa Maria degli Angeli a Flumini, per l’ultimo saluto a Matteo Fabbrocile, il quattordicenne morto due giorni fa travolto da un’auto mentre attraversava la strada accanto alla fermata del Ctm in via S’ecca s’Arrideli (era appena sceso dal bus). Sulla vicenda è stato aperto dal tribunale di Cagliari un fascicolo per omicidio stradale.