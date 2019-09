Trovato con 30 grammi di marijuana addosso: arrestato disoccupato a Guspini

Trenta grammi di marijuana, 67 semi di cannabis indica, materiale per il confezionamento e denaro in contante (ritenuto dai carabinieri) provento dell’attività di spaccio, è il bilancio di quanto trovato in possesso oggi a L.F., 54enne disoccupato di Guspini. I militari lo tenevano sott’occhio da tempo, l’uomo era infatti sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali. Dopo la perquisizione personale che ha portato quindi al sequestro dello stupefacente, è stato arrestato.