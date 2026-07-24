Motociclista si schianta contro un gregge di pecore lungo la sp 4: gli animali erano liberi e incustoditi. Il centauro non ha riportato ferite, “ma ha rischiato grosso”: “I proprietari prestino attenzione affinché non accadano questi eventi”.

È successo ieri notte intorno alle 2 del mattino lungo la sp 4 tra il territorio di Sestu e quello di San Sperate, a raccontare il sinistro è un’automobilista che ha prestato soccorso al centauro: “Un motociclista ha rischiato grosso finendo su un gregge di pecore libero, incustodito. Fortunatamente non si è fatto nulla, ma queste greggi non adeguatamente messe in sicurezza potrebbero costare seriamente la vita a qualcuno. Mi sono fermata in protezione dei motociclisti, ho inoltrato le segnalazioni del caso, ma sarebbe altrettanto giusto che chi detiene questi animali presti attenzione affinché non accadano questi eventi. Ieri fortunatamente è andata bene” spiega pubblicamente.

Non è l’unico caso: “Succede anche che escano pecore al buio nella strasa dell’ex- inceneritore, sia in direzione Sestu che in direzione Cagliari”.

Massima attenzione, insomma, e un richiamo ai proprietari di animali al fine di non lasciatli liberi di vagabondare in mezzo alla strada.