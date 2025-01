L’appello di una donna, che ha rischiato la vita “andando a lavoro per colpa di chi se ne sbatte altamente di tutto e di tutti”. È accaduto ieri mattina lungo la 554, ore 9,50 circa, altezza semaforo Quartu cimitero: vettura distrutta, la donna che era alla guida fortunatamente sta bene ma il rischio di conseguenze ben peggiori l’ha spinta a diffondere un appello, tramite social, anche al fine di invitare alla prudenza poiché basta veramente poco perché tutto si trasformi in tragedia. “Oggi è successo a me che ero da sola, domani può succedere a una mamma con un bambino in macchina. Vergognati”, sono le parole usate da A.F. che ha raccontato: “Ho avuto un incidente perché un ciclista mi ha invaso la corsia e per non metterlo sotto sono finita sul muretto laterale, la macchina si è girata e vedete voi un che condizioni è dalla foto.

Siccome il caro ciclista ha pensato bene di scappare, chiedo a chiunque dei miei amici sia passato e ha visto di darmi una mano. Io sto bene perché non corro e ho sempre la cintura ma sarebbe potuta andare diversamente.

Non voglio generalizzare ma cari ciclisti non avete nessun senso di responsabilità nei vostri confronti e nei confronti degli altri.

Ho rischiato andando a lavoro per colpa di chi se ne sbatte altamente di tutto e di tutti .

Spero che arrivi a te questo post …a te che sei scappato mentre io mi preoccupavo di non metterti sotto”.