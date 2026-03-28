A seguito del grave incendio che ha coinvolto due camper in via Togliatti, sono state effettuate le verifiche tecniche sullo stato delle alberature presenti.
“Purtroppo, i quattro lecci situati nell’area interessata sono risultati gravemente compromessi dal calore e dalle fiamme, con danni strutturali tali da non garantire più condizioni di sicurezza”.
Verranno rimossi, dunque, a malincuore, ma la sicurezza dei cittadini è la priorità.
Gli alberi nuovi “avranno un’altezza iniziale di circa 4 metri, in linea con quelli già messi a dimora negli ultimi anni in via Verdi e nella Piazza della Legalità in occasione della Festa dell’Albero. Continueremo a impegnarci per tutelare e valorizzare il verde urbano, garantendo al tempo stesso la sicurezza dei cittadini”.