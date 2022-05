Quartu, gravissimo incidente in via San Benedetto: un 52enne in codice rosso al Brotzu

Gravissimo incidente in via San Benedetto a Quartu Sant’Elena. Un uomo di cinquantadue anni, residente nella zona, è stato travolto da una Citroen C3 mentre stava attraversando la strada. Non si sa ancora se l’investimento sia avvenuto sulle strisce pedonali o se il 52enne stesse cercando di raggiungere il lato opposto della strada non utilizzando gli attraversamenti pedonali. L’impatto è stato molto violento e il pedone è stato trasportato a sirene spiegate al Brotzu, in codice rosso. Ha riportato un trauma molto grave. Il guidatore, un giovane, si è subito fermato. Sul posto, oltre all’ambulanza, sono arrivati anche gli agenti della polizia Locale, agli ordini del comandante Antonello Angioni, per effettuare tutti i rilievi del caso e capire l’esatta dinamica dell’incidente. La via, al momento dell’incidente, era abbastanza frequentata: il punto nel quale l’uomo è stato investito, infatti, non è distante dalla piscina.

Le sue condizioni sono molto critiche, come spiegano dallo stesso 118. Gli agenti della polizia Locale, nelle prossime ore, potrebbero eventualmente affidarsi alle eventuali immagini di qualche telecamera presente nella zona e ascoltare alcuni testimoni, oltre a sentire il giovane guidatore, per ricostruire ogni singolo dettaglio del grave incidente.