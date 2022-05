Quartu, 215 bisognosi avranno l'”agiudu torrau”: per ottenere i soldi dovranno lavorare

Un fiume di sos, 371 in pochi mesi, per ottenere l'”agiudu torrau” a Quartu, cioè il più noto reddito di inclusione sociale. Sono stati tantissimi i bisognosi ad aver bussato alle porte degli uffici delle Politiche sociali: e, dopo mesi di verifiche e controverifiche, è arrivato l’ok all’aiuto per 215 bisognosi. Il tesoretto è di 1,1 milioni di euro. Restano fuori dai giochi centoquarantotto persone, mentre altri otto quartesi dovranno comunque presentare altri documenti o regolarizzare le posizioni per ottenere il bonus. Arriva dalla dirigente del settore delle Politiche sociali, Lorena Cordeddu, con la determina ufficiale, l’approvazione definitiva delle graduatorie. E c’è una condizione fondamentale per ottenere il sussidio: “L’adesione formale allo svolgimento di un progetto di inclusione attiva”. Il Comune dovrà definire quali saranno i lavori da dover svolgere per poter ricevere, a fine mese, i soldi. È questo, infatti, la prima regola dell'”agiudu torrau”, ovvero essere aiutati ma, nel contempo, rimboccarsi le maniche per restituire l’aiuto all’intera comunità.

Saranno esenti dall’obbligo di aderire a questo o quel progetto le famiglie composte da anziani con più di 70 anni, di cui almeno uno con certificazione di invalidità grave superiore al 90%, le famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie di sussidi previsti dalla legge regionale 20/1997 per i quali sarà cura del servizio sociale professionale, con l’eventuale coinvolgimento dei servizi sanitari, valutare il loro coinvolgimento nei progetti di inclusione attiva, le famiglie valutate di volta in volta dal servizio sociale professionale in cui i compiti di cura e istruzione dei figli o l’attività di cura e assistenza rivolta ai familiari con disabilità grave renda impossibile lo svolgimento di un’attività extra domestica. Altro particolare fondamentale: le situazioni di disagio economico, familiare e lavorativo dovranno durare per tutta la durata dell’erogazione del Reis, in caso contrario il sussidio non sarà più erogato. Il Comune promette fitte verifiche.