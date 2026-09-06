Sestu, lite dopo la festa di San Gemiliano: rissa tra un gruppo di stranieri e uno di sardi, chi ha assistito al violento diverbio ha allertato le forze dell’ordine.

È accaduto ieri notte nel Santuario campestre e da alcune testimonianze sarebbe spuntato anche un coltello. Come riporta “L’Unione Sarda”, durante la lite sarebbe rimasto ferito lievemente un uomo locale e il presunto aggressore sarebbe stato picchiato.

Sono stati allora allertati i carabinieri e due ambulanze che, al loro arrivo, non hanno trovato più nessuno. Sulla vicenda indagano i militari.