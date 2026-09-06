Cagliari, dorme sui gradini di un portone tra bottiglie di birra e spazzatura in pieno giorno, tra l’indifferenza dei passanti e il fallimento delle istituzioni: hotel a cielo aperto nel cuore della città, ogni panchina e angolo pubblico diventano la dimora di chi casa non ha. Un letto scomodo improvvisato, qualche bottiglia per dimenticare le difficoltà della vita, la fontanella di piazza del Carmine per una rinfrescata e la strada come bagno: in tanti vivono così, a Stampace trovano rifugio e tra gli storici edifici che raccontano l’identità di Cagliari si cela il degrado e l’abbandono degli esseri umani. Una sconfitta per la società, un fallimento per le istituzioni che non hanno saputo mantenere le promesse di un’accoglienza degna di essere chiamata tale. Integrazione solo a parole, insomma, le immagini parlano chiaro, si raccontano da sole.

“Ogni giorno sono innumerevoli le segnalazioni dei residenti e dei turisti che assistono a scene che definire da terzo mondo è eufemistico” spiega Adolfo Costa, presidente del comitato di Stampace.

“Siamo stanchi e delusi di proclami e promesse. La Città lentamente muore e solo l’amministrazione non si accorge di questa situazione. Chiediamo che facciano un passo indietro.

Chiediamo al Sindaco un’assunzione di responsabilità che possa risolvere le criticità quotidiane, in modo deciso e definitivo.