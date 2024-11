Quartu, arriva la palestra a cielo aperto nel cuore del Parco Europa. “Lo sport libero per tutti, dai giovanissimi agli over 65”. Oggi il taglio del nastro. Tanti giovani, in compagnia del testimonial Patrick Cappai si sono riuniti nell’area verde di Pitz’e Serra, area attrezzata realizzata dal Comune di Quartu grazie al progetto Sport di tutti- Parchi, ideato da Sport e Salute S.p.A. e promosso dall’Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani). L’amministrazione comunale quartese si dice attenta al tema salute e benessere della cittadinanza, puntando così sulla promozione del wellness nei giardini urbani. Si tratta di uno spazio attrezzato al centro di un vasto prato verde che vanta ben 300 metri quadri al fine di poter praticare sport all’aria aperta gratuitamente.

Gli attrezzi messi a disposizione sono in totale 8: step (40 e 60 cm), la bici per braccia, city bike alla pressa gambe e pull up, spalliera alla panca per tricipiti, barra push up, combi 4 e custom. Grazie alla digitalizzazione dell’area ogni attrezzo sarà dotato di un codice QR scansionabile che consentirà a tutti gli sportivi l’accesso al relativo tutorial di allenamento. Protagonisti della giornata, i ragazzi della curvatura sportiva Porcu Satta, guidati dai loro docenti, hanno subito voluto provare gli attrezzi installati. Con loro erano presenti tanti altri giovani praticanti diverse discipline come la boxe, muay thay, ritmica e fitness. Non sono mancati inoltre cittadini di età avanzata accorsi a vedere la nuova area e intenti a sperimentare un allenamento. L’Assessora alla Pubblica Istruzione e allo Sport Cinzia Carta ha ringraziato “tutti i presenti per aver accolto l’invito per l’inaugurazione dell’area attrezzata finanziata da Comune e Sport e Salute. Abbiamo scelto questo Parco perché è particolarmente frequentato, e abbiamo studiato le soluzioni migliori affinché lo spazio ginnico possa essere utilizzato da tutti, dai giovanissimi agli over 65, comprese le persone disabili. L’auspicio è che venga sfruttata al meglio, con il massimo rispetto affinché resti funzionale per molto tempo”. Grande soddisfazione ha espresso anche la Referente per la Sardegna del Progetto Sport nei Parchi Rossella Agabio. “Sono contenta che un Comune popoloso come Quartu abbia vinto il bando promosso da Sport e Salute e che si sia così data la possibilità ai quartesi di praticare sport liberamente.