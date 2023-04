Quartu, 50 tonnellate di rifiuti rimossi dalla 554: buste aperte per stanare e multare gli incivili

La campagna dell’amministrazione comunale volta a garantire il decoro in città e a combattere gli incivili che deturpano il bellissimo ambiente in cui viviamo continua. In collaborazione con De Vizia, titolare dellappalto di igiene urbana in città, nel mese di aprile è stata avviata unazione coordinata che mira a ripulire da erbacce, terra e rifiuti il viale Europa, l’ex Ss 554 diventata qualche anno fa strada di competenza comunale. L’arteria a scorrimento veloce, che presto sarà interessata da unimportante restyling affinché possa essere percorsa in sicurezza anche a piedi e in bicicletta, è un asse viario di vitale importanza per il traffico cittadino ed extraurbano, essendo quotidianamente percorsa anche da automobilisti non quartesi in arrivo dagli altri Comuni metropolitani per motivi legati al lavoro o, in considerazione della prossimità al lungomare, al turismo.

L’intervento straordinario organizzato dall’assessorato all’Ambiente intende quindi restituire unadeguata viabilità, garantire le condizioni di sicurezza e rimuovere i rifiuti abbandonati dagli stessi utenti che la percorrono, lanciandoli dallauto o anche fermandosi, creando così vere e proprie discariche. L’intervento è iniziato nelle scorse settimane e proseguirà per tutto il mese di aprile. La ditta ha avviato i lavori dalla rotonda del Margine Rosso per proseguire in direzione Pitz’e Serra. Apposite macchine sono dapprima intervenute per la rimozione della terra depositatasi nelle cunette. Contemporaneamente sono state tagliate le erbacce che in alcuni casi impedivano anche una visuale ottimale ai conducenti, per un totale di 50 tonnellate rimosse.

Le operazioni proseguiranno prossimamente per tutto il tratto dell’ex Statale di competenza quartese e, a seguito di un’ordinanza necessaria a vietare l’utilizzo delle corsie centrali, interesseranno anche lo spartitraffico centrale, dove nel tempo si è accumulata immondezza. E proprio i rifiuti abbandonati sono e saranno oggetto di verifiche approfondite, grazie anche allintervento del corpo di polizia Locale, affinché le buste ritrovate siano aperte alla ricerca di elementi utili allidentificazione degli incivili che le hanno abbandonate e che nel caso verranno ovviamente multati. Tale monitoraggio ha quindi anche carattere di prevenzione, affinché si riesca a interrompere tale spiacevolissima prassi. “È lennesimo intervento portato avanti dallAmministrazione, con enorme dispendio di risorse finanziarie – spiega l’assessore all’Ambiente Tore Sanna -. Un intervento dovuto all’assoluta incuria di certe persone che ripetutamente e colpevolmente inquinano il nostro territorio, un intervento che inevitabilmente l’amministrazione sarà costretta a ripartire tra tutti i cittadini, in particolare quelli onesti e seri che con regolarità pagano i tributi nei modi e nei tempi previsti dalle norme. Invito quindi tutta la cittadinanza ad aiutarci in questa operazione di controllo del territorio, per evitare che si ripetano fenomeni di questa natura: tutti ci dobbiamo sentire impegnati a difendere il territorio e a tenerlo il più pulito possibile”.