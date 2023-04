Cagliari, corre e urla dal Largo a via XX Settembre per evitare un Tso: 34enne acciuffato dai carabinieri

Si è messo a correre dal Largo Carlo Felice sino a via XX Settembre a Cagliari pur di evitare un trattamento sanitario obbligatorio. Protagonista un 34enne, con vari precedenti. Quando i sanitari si sono presentati nel Largo, lui è subito fuggito e si è messo ad urlare, seminando il panico tra i passanti e gli automobilisti. Sono stati i carabinieri, col supporto degli agenti della polizia Locale, ad acciuffarlo in via XX Settembre, assediata dalle forze dell’ordine, non distante dalla rotonda.

Il giovane è stato sedato dai soccorritori del 118 ed è stato trasportato al Santissima Trinità, direttamente nel reparto di Psichiatria.