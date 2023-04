Barumini, cade dentro il nuraghe e si frattura una caviglia: turista americana salvata dall’elisoccorso

Una disavventura inaspettata in uno dei siti più visitati di tutta la Sardegna per una turista americana che, mentre era intenta ad ammirare le torri sarde nel complesso nuragico “Su Nuraxi”, è rovinosamente caduta procurandosi una frattura che non le ha permesso di abbandonare l’interno del complesso archeologico. Puntuali e precisi, anche se non con poca difficoltà, sono intervenuti i “maestri” dei voli d’emergenza che, con le apposite imbragature, si sono calati sino a raggiungere la donna. Una volta recuperata la malcapitata, la direzione è stata verso il “Nostra Signora di Bonaria” di San Gavino Monreale dove medici e infermieri hanno prestato le cure necessarie alla visitatrice infortunata.