Nel corso della notte di Ognissanti, quando in tutta la provincia si respirava il clima festoso tipico della ricorrenza e molti giovani si sono riversati per le strade per la notte di Halloween, i Carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari hanno intensificato la loro presenza sul territorio con vari servizi straordinari di controllo, predisposti per garantire che la comunità potesse vivere la serata in piena sicurezza e serenità.

Nel corso di tali verifiche, l’attenzione dei Carabinieri della Stazione di Quartu Sant’Elena è stata attirata da un sospetto movimento nei pressi di una cancellata in una zona residenziale. I militari, avvicinandosi, hanno subito compreso che un uomo stava passando piccole confezioni attraverso il cancello della propria abitazione, ricevendo in cambio del denaro.

L’uomo, un 45enne disoccupato del luogo, già noto alle Forze di Polizia, è stato immediatamente bloccato e sottoposto a perquisizione personale e domiciliare. All’esito delle operazioni i Carabinieri hanno rinvenuto complessivamente 8,43 grammi di cocaina suddivisi in 21 dosi pronte per la vendita, oltre a 90 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro, mentre la sostanza sarà analizzata dai reparti specializzati per determinarne la purezza.

Ricostruita la vicenda, l’uomo è stato quindi accompagnato in caserma e, terminate le formalità di rito, sottoposto al regime degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa dell’udienza di convalida.