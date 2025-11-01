Nel corso della notte di Ognissanti, i Carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari hanno intensificato la loro presenza sul territorio con una serie di servizi straordinari di controllo, pianificati per garantire che la comunità potesse vivere la serata in piena sicurezza e serenità.

I controlli, che hanno interessato diversi centri della provincia, hanno portato a numerose verifiche su persone e veicoli, con l’obiettivo di prevenire e contrastare fenomeni di illegalità legati al consumo di sostanze stupefacenti e alla guida sotto l’effetto di alcol.

A Monserrato, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Quartu Sant’Elena hanno segnalato alla Prefettura di Cagliari due giovani – un cameriere di 20 anni e un 18enne disoccupato, entrambi residenti nel territorio metropolitano – trovati in possesso, a seguito di perquisizione personale, di modiche quantità di hashish. La sostanza è stata sequestrata e inviata al laboratorio per le analisi di rito.

A Castiadas, invece, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di San Vito, con il supporto dei colleghi della locale Stazione, hanno deferito in stato di libertà un 27enne, già noto alle Forze di Polizia, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di una perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto circa 30 grammi di marijuana già suddivisa in dosi, nonché un bilancino di precisione con residui della stessa sostanza. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro penale.

A Sanluri, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno deferito in stato di libertà una 32enne residente in Abruzzo, sorpresa alla guida in stato di ebbrezza. La donna, rimasta coinvolta in un sinistro stradale senza conseguenze per le persone, è risultata positiva all’alcoltest con valori superiori ai limiti di legge nelle due prove effettuate. La patente di guida è stata immediatamente ritirata e l’Autorità Giudiziaria informata per gli adempimenti di competenza.

Infine, a Serrenti, i militari della locale Stazione, impegnati in un servizio perlustrativo nelle aree rurali più isolate, hanno segnalato alla Prefettura due minorenni del posto trovati in possesso di una piccola quantità di hashish, anch’essa sequestrata e sottoposta alle consuete verifiche di laboratorio.