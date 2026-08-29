La spiaggia di Nora presa d’assalto con il vento caldo che schiaffeggia i bagnanti che, nemmeno in acqua, trovano refrigerio: temperature alte anche in mare, il caldo proprio non demorde.

Questa mattina la speranza era quella di un bel temporale ristoratore, ma i gonfi nuvoloni neri sono spariti presto all’orizzonte lasciando a bocca asciutta chi già immaginava di utilizzare l’ombrellone come parapioggia. Niente da fare, tanto rumore per nulla. I tuoni, infatti, hanno rimbombato per poco e l’acqua caduta dal cielo si è consumata ampiamente al largo. Rimane la voglia di godersi la giornata al mare, anche senza sorprese, per trascorrere qualche ora di relax con la laguna alle spalle e le antiche rovine a fianco: Nora è anche questo, uno scrigno di storia e cultura a portata di mano.