Pula, svolta turismo nella spiaggia di Is Figus: in arrivo il ristorante e lo stabilimento balneare

Svolta turistica per la spiaggia di Is Figus a Pula. Presto troveranno spazio un ristorante e uno stabilimento balneare. “Cari concittadini, vi informo che è stata pubblicata la procedura aperta telematica per l’affidamento in concessione per anni 5 (cinque) dei locali in località Is Figus per realizzare attività connesse alla balneazione e piccola ristorazione con annessi servizi igienici per il pubblico e docce”, ha annunciato su Facebook la sindaca pulese Carla Medau. “E’ un’ottima occasione per gli imprenditori che intendono investire sul nostro territorio”.