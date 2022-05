Pula, recuperato un barchino a Santa Margherita: forse quello utilizzato da 12 tunisini

Ieri a Pula, sulla strada statale 195 al km 40, in località Lungomare Santa Margherita, i carabinieri hanno recuperato un natante in vetroresina della lunghezza di metri 6,5 con motore Evinrude da 25 cavalli, con a bordo 12 taniche di plastica da 20 litri vuote e 5 giubbotti salvagente. L’imbarcazione in oggetto è stata presumibilmente utilizzata da 12 cittadini tunisini in occasione dello sbarco di poco precedente. Il natante è stato sottoposto a sequestro e affidato in custodia giudiziale al responsabile del Porto Cala Verde di Pula. L’autorità giudiziaria è stata informata dallo stesso reparto competente per territorio.