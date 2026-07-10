quello che abbiamo costruito insieme.
Continuerai a vivere in ogni mio respiro e in ogni mio pensiero.”
E’ mancato all’affetto dei suoi cari
AVV.
Massimo Floris
Ne danno il triste annuncio Cristina e Giacomo.
Si ringraziano il reparto di oncologia medica del Policlinico Duilio Casula, la dottoressa Deidda del centro delle cure Palliative
e tutto il personale medico e paramedico dell’hospice di via Jenner per le amorevoli cure prestate. .
I funerali avranno luogo Lunedì 13 Luglio alle ore 15.30
nella Parrocchia di N.S. di Bonaria.
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