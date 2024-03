Pula, più sicurezza nelle strade: arrivano i dissuasori di velocità

Al fine di garantire una maggiore sicurezza a pedoni e veicoli, e a seguito delle numerose richieste pervenute da parte di cittadini e commercianti, l’Amministrazione Cabasino ha deciso di intervenire con l’installazione di 11 dossi rallentatori e di fissare il limite di velocità di 30Km/h nelle strade più trafficate e maggiormente frequentate da bambini.

L’intervento, realizzato a seguito di un’accurato studio da parte del Comando di Polizia Locale, riguarderà: via Diaz, via Sant’Ignazio, via Masenti, via Bolzano, via Bologna, via Garibaldi, via Circonvallazione, via Nora, via Segni e via Montesanto.

In via XXV Aprile, in virtù della vicinanza con il plesso scolastico della Scuola Primaria Su Rondò, verrà inoltre fissato il limite di velocità di 30Km/h.

Dopo l’installazione del nuovo sistema di videosorveglianza e dell’introduzione del servizio notturno della Polizia Locale, l’Amministrazione continua a lavorare per rendere Pula una cittadina sempre più sicura e a misura di bambini, famiglie e dei più fragili.

“Diamo finalmente una risposta concreta alle numerose segnalazioni ricevute da parte dei cittadini, preoccupati per l’eccessiva velocità con la quale alcuni automobilisti percorrono le strade della nostra – spiega l’Assessore alla Viabilità, Stefano Deidda – Con l’installazione dei dissuasori, e un maggiore controllo del territorio reso possibile grazie al potenziamento del Corpo di Polizia Locale e all’introduzione del servizio notturno, sarà possibile ridurre il fenomeno delle guide imprudenti e garantire una maggiore sicurezza all’interno del territorio comunale”.