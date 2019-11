Pugni e sprangate a 2 ragazzi per un motorino rubato a Quartu, beccata la “gang” di picchiatori

Una “vendetta” per un motorino rubato. È questo il motivo che ha portato cinque giovani, alcuni minorenni, a picchiare e rubare uno smartphone a un 15enne, la notte dello scorso primo novembre, a Quartu. Con lui c’era un 19enne, rimasto coinvolto nell’aggressione. Un fatto che aveva scosso molto l’opinione pubblica: dopo quasi un mese di indagini, i carabinieri della compagnia di Quartu sono riusciti a identificare il “branco”: fondamentali anche i filmati di alcune telecamere di sorveglianza. All’origine della rapina il furto di un motorino compiuto da una delle due vittime: il 15enne e il 19enne erano stati denunciati per tentato furto in concorso. Adesso è arrivato il turno dei loro rapinatori-aggressori: anche per loro è scattata la denuncia in stato di libertà per concorso in rapina.