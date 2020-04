Pubblicato il decreto, ecco come si svolgeranno gli esami scolastici

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto con le “misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”. Entra in vigore da oggi 9 aprile 2020.

Come si svolgeranno gli esami di Stato? Per la scuola secondaria di I grado il decreto prevede che il ministero possa, con provvedimento specifico, modificare l’impianto dell’esame. Se sarà possibile farlo in presenza, potrà essere semplificato. Altrimenti si procederà con la valutazione finale da parte del Consiglio di classe, prevedendo la consegna anche di un elaborato da parte degli studenti.

Per la scuola secondaria di II grado, tutti i ragazzi avranno la possibilità di sostenere le prove, tenuto conto del periodo dell’emergenza. Ma i crediti di accesso relativi alla classe V e il voto finale saranno comunque basati sull’impegno di tutto l’anno.

