Prova solo orale e nessuno scritto: al via la maturità

“Buongiorno ragazzi, è un momento importante per la vostra vita, è un passaggio. E’ l’esame di Stato, non è un esamino. I ragazzi discuteranno la loro tesi con la commissione, fatta dai loro professori e da un presidente esterno. Cosa succederà in futuro lo vedremo senza pregiudizi. Non verrete bollati come quelli del Covid, misurate voi stessi”. E’ il ministro dell’Istruzione in persona, Patrizio Bianchi, ad augurare i primi in bocca al lupo agli oltre 540 mila studenti che da mercoledì 16 giugno affrontano l’esame di maturità. Un esame “non di serie B”, ha tenuto a precisare lo stesso ministro.

