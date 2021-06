Zero controlli in porti e aeroporti e addio ai 20 metri cubi nei ristoranti, così riapre la Sardegna

Christian Solinas non proroga le restrizioni e da oggi sarà difficile, per non dire impossibile, ricevere lamentele legate a una possibile mancata registrazione sul portale di Sardegna Sicura per chi deve arrivare nella nostra regione. Non è più obbligatorio, nei porti e negli aeroporti valgono le regole di controllo nazionali. Ats e Corpo Forestale erano già spariti dai radar da due settimane, agli arrivi non è previsto nemmeno il controllo “a campione”. A sette giorni dall’inizio ufficiale dell’estate 2021, quindi, Solinas decide di riaprire totalmente la Sardegna. Nei ristoranti e nelle piscine cade il limite dei metri cubi d’aria per cliente. Massimo sei persone nei tavoli interni dei locali food, ma un grattacapo in meno per i ristoratori.

Ora bisogna solo attendere, a livello nazionale ed europeo, l’entrata in vigore del “green pass”. La Sardegna è in zona bianca e ambisce, ben presto, a diventare zona verde europea. La speranza è che chi arrivi nell’Isola sia negativo al virus o, meglio ancora, sia già vaccinato.