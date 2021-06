Cagliari, concerto di musica sacra: “Venite filii, audite me”

La cinquecentesca chiesa della Purissima, in via Lamarmora a Cagliari, farà da suggestiva cornice al concerto di musica sacra Venite filii, audite me. Musica sacra del Settecento tra Sardegna, Napoli e Toscana che sabato 19 giugno alle 19 vedrà impegnati gli allievi del Conservatorio di Musica “G.P. da Palestrina” di Cagliari.

Il programma dell’evento prevede l’esecuzione del “Salve Regina per contralto, orchestra d’archi e basso continuo” e di cinque “Mottetti per voce e basso continuo “di Pasquale Anfossi (1727-1797) e del “Concerto per organo” di Filippo Allegri (1768-1853).

Il progetto, inserito nell’ambito delle attività del LabOs – Laboratorio organi storici del Conservatorio di Cagliari, è coordinato dai docenti Angelo Castaldo e Roberto Milleddu.

La trascrizione del Salve Regina di Anfossi è di Sandro Frola.

L’ingresso al concerto è libero fino ad esaurimento posti.

Per info e prenotazioni: a.castaldo@consca.it