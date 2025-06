Appena si sono aperte le voliere, hanno spiccato il volo insieme e per tutto il giorno hanno sorvolato l’area, unendosi ad altri individui che sembravano lì per accoglierli e instradarli. Un involo simultaneo di 29 giovani grifoni. Uno spettacolo raro, emozionante anche per chi ha già assistito a momenti del genere. È accaduto martedì 3 giugno a Cea Romana, Villasalto, nell’ambito del progetto LIFE Safe for Vultures. Verso le 10.30 gli uomini dell’Agenzia Forestas hanno aperto la voliera che da dicembre ospitava 30 individui arrivati da Spagna, Olanda e Repubblica Ceca. Contribuiranno al ripopolamento della specie nel Sud Sardegna, dove è sempre esistita e ha svolto un importante ruolo ecosistemico, finendo per estinguersi alla fine degli anni Sessanta. Abbandonata la struttura, i grifoni hanno sfruttato le correnti ascensionali per perlustrare la zona e assaporare la libertà ritrovata o mai sperimentata prima.