Nel punto esatto in cui il vino smette di essere solo prodotto e diventa racconto, nasce “Sa Mesa Nostra – Sorsi di Sud” – un ciclo di sei serate dedicate al dialogo e alla degustazione, per costruire una rete di consapevolezza e promozione condivisa tra chi produce e chi serve.

Promosso da Confcommercio Sardegna con il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato al Turismo, Artigianato e Commercio, il progetto attraversa il territorio con un’idea chiara: riportare al centro la voce autentica dei vitigni autoctoni e di chi, ogni giorno, li coltiva, li racconta e li serve ai tavoli. In un’epoca in cui la globalizzazione rischia di uniformare gusti e culture, Sa Mesa Nostra – Sorsi di Sud diventa presidio di biodiversità e tradizione. Ogni tappa è un invito a rallentare, ad ascoltare, ad assaporare il vino come patrimonio culturale, memoria liquida di una terra generosa e complessa. Non si parla solo di vino, ma di storie familiari, di territori da custodire, di identità da valorizzare. Le sei tappe – tutte gratuite – si articolano in un format esperienziale che unisce talk, masterclass e tasting aperto. Dai piccoli produttori agli esperti del settore, dai ristoratori agli appassionati: ogni voce contribuisce a un racconto collettivo dove la cultura del vino si intreccia con quella dell’ospitalità. Tra gli obiettivi principali del progetto, il rafforzamento del ruolo dei ristoratori come primi ambasciatori delle tipicità locali. Sorsi di Sud li coinvolge attivamente, trasformandoli in narratori di filiera, custodi di sapori, promotori consapevoli del territorio.

Dopo le prime tappe di Carloforte e Costa Rei, il viaggio prosegue:

14 Giugno – Quartu Sant’Elena, Sa Dom’ e Farra

Ogni serata si apre alle ore 18.00 con accrediti e talk, seguiti da una masterclass riservata e da un percorso di degustazione aperto al pubblico (fino a 150 partecipanti).

18:30 – 19:15

TALK

“Raccontare il territorio nel calice. Dalla vigna al ristorante, filiere e visioni a confronto”. Alessandra Guigoni, antropologa e giornalista, chiacchiera con Tonio Perra, Cantine Fraponti; Piero Sarritzu, direttore del distretto rurale di Sant’Isidoro e Claudia Piras, wine sommelier e agente rappresentante

19:15 – 20:00

MASTERCLASS

Masterclass con degustazione guidata (ca. 40 persone): a cura di Claudia Piras, wine sommelier e agente rappresentante

20:00 – 21:00