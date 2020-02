Il Coronavirus arriva anche in Algeria. Nel paese del Nordafrica, il ministro della Salute ha diramato la comunicazione di un primo caso di contagio da coronavirus Covid-19. Come riporta anche l’agenzia Agi, si tratta di un cittadino italiano, presente nel paese dallo scorso diciassette febbraio. Dopo i primissimi accertamenti, l’uomo è stato ricoverato all’istituto Pasteur, ed è stato messo in quarantena.