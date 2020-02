Auto in fiamme a Quartu, danneggiato anche il cancello di un’abitazione

Quartu Sant’Elena, incendio di un’auto in sosta nel centro abitato: i Vigili del Fuoco evitano la propagazione delle fiamme ad altri veicoli in sosta e alle strutture adiacenti.

Da segnalazioni pervenute alla sala operativa 115, i Vigili del Fuoco del Comando sono intervenuti alle 23 :30 circa in via Finlandia a Quartu Sant’Elena per l’incendio di un’auto in sosta. Le fiamme per irraggiamento hanno danneggiato anche il cancello del cortile di un’abitazione.

Sul posto la squadra di pronto intervento “2A” della sede centrale di viale Marconi.

Gli operatori, all’arrivo sul posto, hanno delimitato l’area e provveduto allo spegnimento del rogo evitando la propagazione delle fiamme alla struttura adiacente e ad altre auto in sosta nelle vicinanze.

Tutta l’area è stata messa in sicurezza.