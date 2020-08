Primi giri con luci e colori, apre al pubblico la ruota panoramica al porto di Cagliari

Folla allo scalo di via Roma. Illuminata dalle luci ha aperto al pubblico la maxi ruota panoramica al porto di Cagliari. Al primo giro che il presidente dell’Autorità portuale Massimo Deiana e l’assessore al Turismo Alessandro Sorgia. Dieci minuti per godere dall’alto del panorama della città. Il prezzo è di 10 euro (7 il biglietto ridotto). Possibile anche salire sulla cabina vip (30 euro) per brindare con lo champagne. La ruota resterà al porto fino al 31 maggio 2021.

(Foto di Davide Loi e video di Sabrina Dini)