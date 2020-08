Tre cittadini positivi al covid a Quartu, Delunas: “Il virus si è rimaterializzato”

Tre cittadini positivi al covid a Quartu. “In città nuovi casi di positività al virus”. l’annuncio del sindaco di Quartu Stefano Delunas, “Serve ancora senso di responsabilità. E’ passato circa un mese dalla notizia comunicatami dall’ATS e subito condivisa con voi quartesi sulla guarigione di tutti i nostri concittadini che avevano contratto il Coronavirus e quindi sulla possibilità per Quartu di essere definita Covid Free. Un traguardo importante che tuttavia sapevamo non sarebbe stato facile conservare con il riavvio di tutte le attività e la riapertura di porti e aeroporti.

Reputo quindi necessario informare la comunità del fatto che il virus si è rimaterializzato anche nel nostro Comune. In base ai dati dell’Ats sono infatti attualmente 3 i quartesi positivi, 2 dei quali in isolamento domiciliare e 1 ricoverato in ospedale. La situazione è comunque sotto controllo e le autorità sanitarie si sono occupate, come da protocollo, di avvertire sia i familiari che tutte le persone entrate in contatto con le persone attualmente positive.

Questi contagi devono fungere da monito. La pandemia non è infatti terminata e bisogna continuare a osservare tutte le misure anti-contagio prescritte, in particolare il distanziamento sociale e l’utilizzo della mascherina negli spazi al chiuso. Abbiamo saputo limitare i contagi anche nel periodo critico e sono fiducioso sul fatto che continueremo ad “, necessari per il bene nostro e del prossimo”.