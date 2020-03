Porti, aeroporti, stazioni: le misure del Viminale per arginare la diffusione del coronavirus

Stazioni ferroviarie, aeroporti, porti, autostrade, strade extraurbane: arriva la stretta del Viminale nei controlli nelle aree a cosiddetto ‘contenimento rafforzato” per fronteggiare la diffusione del coronavirus. Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha infatti disposto oggi la direttiva ai Prefetti per l’attuazione dei controlli in quelle zone definite dal decreto.

La direttiva prevede la convocazione immediata, anche da remoto, dei Comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica, per l’assunzione delle necessarie misure di coordinamento.

Continua a leggere su https://www.agi.it/cronaca/news/2020-03-08/coronavirus-misure-viminale-7382973/