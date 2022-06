Limitazioni alla circolazione in zona Poetto il 29 e 30 giugno 2022 annunciate dal Comune. Poetto, mercoledì e giovedì c’è Il Giro Donne: rivoluzione al traffico e parcheggi vietati sul lungomare. Protestano bagnanti e i genitori che devono portare i bimbi nei centri estivi: “Come faremo?”. Ecco intanto le disposizioni dell’ordinanza comunale.

Nelle giornate di mercoledì 29 e giovedì 30 giugno 2022, per consentire lo svolgimento della manifestazione nazionale “Giro Donne”, nella zona del Poetto saranno in vigore alcune limitazioni al traffico.

Nello specifico verranno istituiti:

il divieto di transito dalle 14 del 29 all’1 del 30 giugno 2022, escluso i veicoli al seguito della manifestazione e i veicoli desinati al trasporto pubblico e il divieto di transito dall’1 alle 20 del 30 giugno 2022 con esclusione dei soli veicoli al seguito della manifestazione, nelle zone:

Area Parcheggi Marina Piccola (sterrato), Area Parcheggi Marina Piccola (asfaltato prima tratto), Lungomare Poetto (da piazza Arcipelaghi a ingresso ospedale Marino), Piazza degli Arcipelaghi (sterrato e asfaltato), via Lungo Saline (corsia lato caseggiati/parcheggi), via Elba, via Capri, via dei Villini, via Gorgona, via Montecristo (compresa area parcheggi), via Ponza, via Ischia Parcheggi fronte Lido, via Vulcano, via Stromboli, via Ausonia, via Lipari, via Isole Tremiti, via Lampedusa, via Cavalleggeri (compresa area parcheggi), via Isola Piana, via dei Fantini, via Ippodromo, via Cipro, via Isola Comino, via Rodi (da via Isola S. Domino a via Ippodromo), via dell’Idrovora (direzione da Lungo Saline Poetto a Lungomare Poetto), Via Lungomare Poetto (da uscita Capolinea a bretella fronte Ottagono).

Il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 8 del 29 alle 20 del 30 giugno 2022 nelle zone:

Area Parcheggi Marina Piccola (sterrato), Area Parcheggi Marina Piccola (asfaltato prima tratto), Lungomare Poetto (da piazza Arcipelaghi a ingresso ospedale Marino), Piazza degli Arcipelaghi (sterrato e asfaltato), via Lungo Saline (corsia lato caseggiati/parcheggi), via Elba, via Capri, via dei Villini, via Gorgona, via Montecristo (compresa area parcheggi), via Ponza, via Ischia, Parcheggi fronte Lido, via Vulcano, via Stromboli, via Ausonia, via Lipari, via Isole Tremiti, via Lampedusa, via Cavalleggeri (compresa area parcheggi), via Isola Piana, via dei Fantini, via Ippodromo, via Cipro, via Isola Comino, via Rodi (da via Isola S. Domino a via Ippodromo), via dell’Idrovora.

L’istituzione del divieto di transito e sosta con rimozione forzata dalle 8 del 29 alle 20 del 30 giugno 2022 nella via Gorgona (tratto compreso tra via dei Villini e Lungomare Poetto).

L’istituzione, per i giorni 29 e 30 giugno 2022, di un’area di sosta riservata ai residenti del Quartiere Poetto nell’area parcheggi (sterrata) presente in via Isola San Pietro/Lungomare Poetto.

Il cambio dei sensi di marcia e deviazioni dalle 6 alle 20 del 30 giugno 2022 nelle seguenti vie:

Isola S. Domino/Via Rodi: obbligo di svolta a sx per via Rodi

via Rodi/via Isola San Pietro: obbligo di svolta sx per via Isola di San Pietro

uscita da parcheggio di via Isola San Pietro: obbligo di svolta a dx con direzione via Lungo Saline

via Lungo Saline/via dell’Idrovora: divieto d’accesso per via dell’idrovora

bretella ingresso Ospedale/Capolinea, da viale Lungomare del Golfo, obbligo di svolta a sx per l’area sterrata (fronte Ottagono) escluso veicoli destinati all’Ospedale Marino

chiusura, con transennamento, delle uscite dal parcheggio sterrato fronte Ottagono verso il Lungomare Poetto

bretella ingresso parcheggio sterrato fronte Ottagono, da viale Lungomare del Golfo, obbligo di svolta a dx per l’area sterrata (fronte Ottagono).