Camminare o correre, il freddo pungente non si teme, ben imbottiti o con i pantaloni corti atleti e cittadini sono già riuniti al parco dell’Ex Vetreria. Dopo il tour de force a tavola è ora di smaltire le pietanze delle feste e a Pirri, come tutti gli anni, si corre, per i più preparati, o si cammina, tutti insieme per le vie del centro abitato. La manifestazione, organizzata da Uisp con la collaborazione della Municipalità e il patrocinio del Comune di Cagliari, prevede la corsa podistica su strada competitiva sulla distanza di 9 Km circa e camminata ludico motoria sulla distanza di 3 chilometri circa.

Al termine della corsa su strada all’interno del parco dell’Ex Vetreria si svolgerà una manifestazione promozionale su varie distanze dedicata ai bambini.

Ecco il programma: ore 08.00 Ritrovo all’interno della Ex Vetreria di Pirri; consegna pettorali

Ore 09.00 Chiusura conferma iscrizioni.

Ore 09.30 Partenza corsa e camminata

Ore 10.30 Partenza corse promozionali per bambini all’interno del Parco della Ex Vetreria

Ore 11.00 Premiazioni all’interno del Parco Ex Vetreria di Pirri.

Il percorso della manifestazione Curri a Pirri po Santu Stevini si snoda lungo le vie del centro della frazione di

Cagliari su un circuito ad anello da ripetere tre volte per la corsa competitiva, una per la camminata: Parco Ex Vetreria, Via Ampere, Via Fosse Ardeatine, Via Watt, Via della Resistenza, Via Curtatone, Via

Gherardesca, Via Chiesa, Via Murat, Giardini Cimitero di Pirri, Via Magenta, Via Pellico, Via Risorgimento, Via

Berchet, Via della Resistenza, Via del Tricolore, Via Ampere, Parco Ex Vetreria.