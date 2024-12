“L’iniziativa nasce dalla volontà di non lasciare nessuno solo”.

Grazie alla collaborazione dei volontari, “metteremo a disposizione i mezzi per trasportare anziani e persone con problemi di deambulazione. Invece per gli allettati, e quindi impossibilitati ad uscire, ci occuperemo di far pervenire a domicilio il pasto”.

Natale è oramai passato e si pensa a come salutare il 2024 e dare il benvenuto al nuovo anno, quello in cui si ripongono speranze e buoni propositi per trascorrere i prossimi 12 mesi all’insegna della serenità. Tra la crisi economica che imperversa, un aspetto da non sottovalutare è quello della comunità, della socializzazione che, a volte, mette da parte chi lotta contro tutto: chi è solo, chi non ha la possibilità di spostarsi fuori paese o ha problemi di salute. È festa per tutti, e tutti meritano di trascorrere queste settimane all’insegna dell’allegria. Per questi motivi, principalmente, l’iniziativa organizzata è propensa ad allestire un’unica tavolata per il consueto e immancabile cenone di fine anno.

“Sarà un’occasione speciale per salutare insieme l’anno vecchio e accogliere il 2025 all’insegna dell’inclusione, condivisione con allegria e tanto divertimento” spiegano gli organizzatori.

“Verranno offerti il primo piatto, il panettone e lo spumante.

Per chi vorrà gustare l’intero menù, verrà richiesta una quota simbolica di 20 euro (per i bambini sino ai 10 anni, 7 euro).

Inoltre, vi offriamo una divertente tombolata animata con fantastici premi, sia per adulti che per i bimbi”.

Non solo: “Il ricavato del beverage sarà devoluto al Comitato per la Madonna della Salute”.

Il bene che genera bene, insomma, una comitiva allegra, tutti insieme, una comunità che si stringe come una grande famiglia anche nei giorni di festa. Per tutte le info chiamate al Tel.3420589330″.