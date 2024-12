Preoccupazione tra i residenti, “tra via Serpentara e via Cipro è da luglio che segnaliamo al gestore unico fuoriuscite d’acqua dal manto stradale”.

Una situazione fotocopia che si ripete in vari comuni del Sud Sardegna, che lottano contro la siccità e la contraddizione di svariate perdite presenti in vie e strade dei centri abitati. L’ultimo caso segnalato giunge da un lettore di Casteddu Online che spiega: “Abbiamo contattato il numero verde “guasti”, la loro risposta è stata sempre che avevano urgenze più gravi da gestire. Qui la situazione va sempre peggio, l’acqua che fuoriesce è sempre di più e iniziano a verificarsi cedimenti ed affossamenti del manto stradale.

Senza considerare il cattivo odore che a volte si sente, e la morte di volatili (soprattutto piccioni), che avviene dopo che questi si abbeverano in queste pozze.

Noi residenti iniziamo ad esser parecchio stufi ed un po’ preoccupati per la situazione”.