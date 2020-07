Pirri, perde il controllo dell’auto e colpisce due veicoli in sosta

Incidente stradale nella tarda serata di ieri a Pirri.

Una Ford Focus condotta da un 62enne di Monserrato che stava percorrendo la via Riva Villasanta verso piazza Italia, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo e si è scontrata con un veicolo in sosta sul lato destro della strada.

Il veicolo in sosta è stato spinto a sua volta sul marciapiede e su un altro veicolo sempre in sosta. Il conducente della Focus è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato all’ospedale Marino in codice verde.