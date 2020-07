Auto in fiamme a Cagliari e Assemini, doppio intervento nella notte per i vigili del fuoco

Incendio di autovetture nella notte, una a Cagliari e una ad Assemini.

Interventi dei Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari nella notte per l’incendio di auto in sosta.

Il primo in via Conte Biancamano, a Cagliari, per spegnere il rogo di un’auto in sosta: sul posto è intervenuta la squadra di pronto intervento “4A” dei Vigili del Fuoco del distaccamento cittadino della sede distaccata portuale di Cagliari.