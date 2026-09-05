È una nuova denuncia sull’organizzazione e sulla gestione della tutela degli animali a Cagliari quella sollevata dal consigliere comunale Giuseppe Farris nel suo rendiconto consiliare. Al centro della vicenda ci sono le dimissioni, presentate il 16 maggio 2026, della Dr.ssa Francesca Alba, Garante per la tutela degli animali del Comune di Cagliari, e dell’Avv.ta Francesca M. Cogoni, consulente tecnico-giuridica. Entrambe erano state nominate appena un anno prima, il 2 maggio 2025. Una scelta che, secondo quanto spiegato dalle due professioniste, non sarebbe stata determinata da ragioni personali, ma dalla difficoltà di svolgere concretamente il proprio incarico. Nelle loro dimissioni avevano parlato dell’«impossibilità di operare con strumenti adeguati e progettualità condivise».

Ora Farris torna sulla questione e punta il dito contro l’amministrazione comunale, ricordando che, a quattro mesi dalle dimissioni, non risulterebbero ancora nominate le sostitute. Il consigliere richiama inoltre la situazione della microchippatura dei cani e i 60mila euro deliberati ma, secondo la sua denuncia, ancora non impegnati.

Di seguito, integralmente, le parole del consigliere Farris:

«Il 16 maggio 2026 si sono dimesse la Dr.ssa Francesca Alba, Garante per la tutela degli animali del comune di Cagliari e l’Avv.ta Francesca M. Cogoni , consulente tecnico-giuridica. Erano state nominate appena un anno prima, il 2 maggio 2025. E non se ne sono andate per ragioni personali. Hanno spiegato di aver maturato la consapevolezza dell’ “impossibilità di operare con strumenti adeguati e progettualità condivise”.

Parole pesanti, seppure espresse con eleganza istituzionale. Tradotto: due professioniste che svolgevano, pro bono, un incarico pubblico a tutela degli animali sono state costrette a dimettersi perché l’amministrazione non le metteva in condizioni di lavorare.

Sono passati, oramai, quattro mesi e, ad oggi, non risultano nominate le sostitute. È tutto fermo. L’ultima microchippatura per cani risale ad un anno fa.

Ci sono 60.000 euro deliberati ma non ancora impegnati per il servizio. La delega politica è dell’ Assessora Giua Marassi.

Dopo i problemi sui rifiuti e il degrado in cui siamo costretti, nonostante la TARI da record che ci impongono, anche sulla tutela degli animali il risultato è sotto gli occhi di tutti: le Garanti hanno rinunciato all’ incarico e il comune ha lasciato vacante una funzione prevista dal proprio regolamento.

Le Garanti, con dignità e onore, hanno preso atto che così non si poteva lavorare e si sono dimesse. L’Assessora influencer, invece, resta al suo posto», conclude sferzante Farris.